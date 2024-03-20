Путин заявил, что все положения послания Федеральному собранию обеспечены финансированием

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Для всех положений послания Федеральному собранию уже подготовлено финансирование, сообщил Владимир Путин. Президент сказал об этом в рамках беседы с доверенными лицами. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

"Конечно, вы все наверняка знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", – отметил глава государства.

Путин добавил, что предстоит много работы по каждому направлению. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает в данных вопросах на созидательный труд и инициативу.

Ранее президент заявил, что тенденции в экономике России свидетельствуют о том, что озвученные в послании Федеральному собранию планы по развитию страны могут быть воплощены. Также, по его мнению, в РФ уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов.

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля Путин объявил о старте или продлении таких программ и нацпроектов, как "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".



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