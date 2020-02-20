Мишустин счел недопустимым объем неизрасходованных средств из бюджета

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил объем неизрасходованных бюджетных средств за 2019 год.

"В сегодняшнем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год приводятся цифры неизрасходованных средств – около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много", – приводит РБК слова главы правительства.

Накануне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что такие показатели обусловлены низкой дисциплиной чиновников, а также проблемами в системе государственного управления.

Мишустин же счел причиной подобного сложность проведения закупок в соответствии с законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Многие отмечают, что сейчас соблюдение закупки фактически важнее достигнутого результата. А должно быть, конечно, наоборот", – отметил премьер-министр, добавив, что в текущем году из бюджетных средств на госконтракты выделено порядка 4,6 триллиона рублей.

В связи с этим министру финансов Антону Силуанову было поручено разработать поправки о закупках, согласно которым можно будет оперативнее организовать работу, при этом сохранив прозрачность и эффективность закупок.

Ранее в Госдуму внесли поправки в закон о бюджете на 2020–2022 годы. Согласно им, планируется дополнительно выделить более 2 триллионов рублей для финансирования социальных инициатив.