Путин рассказал, почему выбрал Мишустина главой кабмина

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Президент России Владимир Путин объяснил свой выбор премьер-министра РФ. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства заявил, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.

"Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Мишустина никто не называл. Кроме меня", – сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что он лично настоял на представлении Мишустина в качестве кандидата на пост председателя. Путин объяснил, что руководствовался "личными и деловыми качествами Михаила Владимировича (Мишустина – прим. ред.)". Кроме того, учитывались итоги работы Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы.

"Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата", – поделился Путин.

Президент отметил, что налоговая служба имеет большое количество задач. В этой связи нельзя считать, что ведомство занимается только "сбором денег с россиян", считает президент.

По словам Путина, "его (Мишустина. – Прим. ред.) миссия заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной".

15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина.

Ранее Путин сообщил, что заранее обговаривал с Медведевым отставку его правительства. Президент РФ отметил, что имеет прекрасные отношения с экс-премьером страны.