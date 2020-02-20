Путин сообщил, что заранее обговаривал с Медведевым отставку его правительства

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин сообщил, что заранее обговаривал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. Об этом пишет ТАСС.

"Заранее обсуждали, и (Медведев. – Прим. ред.) в курсе был того, что происходит", – заявил Путин.

Президент РФ также отметил, что имеет прекрасные отношения с экс-премьером страны.

"У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали", – подчеркнул Путин.

Президент России также опроверг предположение, что его "тандем" с Дмитрием Медведевым распался. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста.

"Да ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно", – уверен Путин.

15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.

Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Для этого он внес в Госдуму законопроект, которым в Совбезе РФ вводится эта новая должность.