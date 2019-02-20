Пенсионный фонд оценил индексацию пенсий по озвученному Путиным принципу

Индексация пенсий по новому принципу, предложенному Владимиром Путиным, обойдется в 150 миллиардов до 2024 года. Такой прогноз сделал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, сообщает РИА Новости.
"Миллиардов 150 это стоит до 2024 года", – заявил Дроздов.
Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума. Выплаты за первые месяцы 2019 года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили, отметил президент.
Также глава государства напомнил, что в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Однако если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере либо снизили ее. В результате либо вообще не получилось прибавки к пенсии, либо она оказалась меньше, чем человек ожидал.
Владимир Путин обратился 20 февраля с посланием к Федеральному собранию. Оно было сосредоточено на внутреннем развитии России. Ключевые тезисы – в подборке портала Москва 24.
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