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12:48

Председатель Мосгордумы оценил работу системы "Безопасный город"

власть политика общество

12:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мероприятия, проводимые в рамках программы "Безопасный город", способствуют снижению количества преступлений в Москве, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Так он прокомментировал выступление начальника ГУ МВД по столице Олега Баранова.

"В прошлом году в рамках программы почти половина камер наружного видеонаблюдения были заменены на более совершенные. Вводится система распознавания лиц, которая позволит выявлять преступников, находящихся в розыске. Сегодня видеонаблюдение ведется повсеместно, что способствует значительному повышению раскрываемости преступлений", – отметил Шапошников, передает Агентство "Москва".

Столичный парламент оказывает содействие в рассмотрении инициатив ГУ МВД в части совершенствования законодательства, проводится совместная работа по обращениям граждан, добавил депутат. На контроле ведомства находятся вопросы противодействия нелегальной миграции в столице. Шапошников подчеркнул, что нелегальные мигранты создают проблемы с безопасностью, не платят налоги в бюджет.

Есть различные посредники, помогающие мигрантам незаконно получить нужные документы. Однако сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предложенный Мосгордумой, который предусматривает уголовную ответственность за такое преступление. Шапошников выразил надежду, что в ближайшее время он будет принят.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться инновационный кластер. Ряд комиссий Мосгордумы выступили за принятие соответствующего законопроекта.

власть политика общество

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