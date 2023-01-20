Мишустин заявил, что Запад оказывает грубое давление на Россию

Фото: kremlin.ru

В настоящее время Запад оказывает грубое давление на Россию и страны, которые стремятся развивать с ней взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Российско-туркменском бизнес-форуме.

По его словам, сейчас идет переформатирование глобальной финансово-экономической архитектуры, а валюты, которые считались мировыми расчетными единицами, показали свою ненадежность.

"Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности. Прежде всего, для укрепления суверенитета в самых разных сферах, в том числе экономической, финансовой, технологической", – приводит его слова ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул, что Россия успешно справляется с новыми вызовами и показатели 2022 года это подтверждают. Он отметил, что экономика страны научилась адаптироваться к различным условиям, а надежды Запада на резкий спад ВВП не оправдались, этот показатель составил 2,5%.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сумела справиться с экономическими рисками 2022 года, которые "возникли неожиданно". Глава государства указал на то, что власти уже примерно понимают, какими будут риски текущего года.



Мишустин заявил, что уровень безработицы в РФ остается крайне низким

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