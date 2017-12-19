Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале следующей недели

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ проведет заседание в начале будущей недели. Приблизительная дата назначена на 26 декабря.
Заседание оргкомитета должно состояться 19 декабря. "Он сформирует инициативную группу, а затем не менее чем за пять дней необходимо будет уведомить Центризбирком о ее заседании", – приводит слова источника, знакомого с ситуацией, "Интерфакс".
Владимир Путин объявил о том, что будет баллотироваться в президенты в декабре 2017 года. Глава государства идет на четвертые выборы как самовыдвиженец. Ему предстоит собрать для регистрации 300 тысяч подписей избирателей. Инициативная группа в поддержку кандидата должна составлять не менее 500 человек.
Ранее Путин сообщал, что пока не решил, кто будет главой его избирательного штаба на грядущих президентских выборах 18 марта 2018 года.
Центризбирком уже утвердил график проведения избирательной кампании. Подать заявление самовыдвиженцы должны до 7 января.
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