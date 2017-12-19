Медведев сделал выговор замглавы Росавиации

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил выговор замглавы Росавиации Олегу Сторчевому. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации, пишет "Газета.ру".

"Объявить заместителю руководителя федерального агентства воздушного транспорта Сторчевому Олегу Георгиевичу выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей", – говорится в распоряжении.

Точная причина выговора в документе не указана.