Путин назвал свою задачу как президента

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Владимир Путин считает, что общество должно беречь свою государственность, свободу и стабильность. Президент отметил, что такая задача стоит, прежде всего, перед ним, передает "Газета.ру".

По словам главы государства, это необходимо, чтобы достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы сила народа была направлена на пользу и развитие страны.

"Я вижу в этом и нашу общую с вами задачу, и, конечно, свой личный долг и гражданскую ответственность как действующего главы государства, так и кандидата в президенты России", – заключил Путин.