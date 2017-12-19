Песков назвал "имперской" новую стратегию нацбезопасности США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов носит "имперский характер" и демонстрирует неприятие многополярного мира.

Как отметил Песков, передает ТАСС, после даже после беглого знакомства с текстом новой американской стратегии нацбезопасности становится очевидным "имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира".

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не согласна с отношением к России как к угрозе для США. "Но вместе с тем есть и скромные позитивные моменты, в частности, это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев", – отметил Песков.

Одним из лучших примеров такого сотрудничества пресс-секретарь президента назвал обмен информацией между спецслужбами РФ и США, который помог предотвратить готовившиеся в Санкт-Петербурге теракты и, тем самым, спасти жизнь многим людям.

В заключение Песков пояснил, что новая стратегия национальной безопасности США представляет собой весьма объемный документ, который заслуживает внимательного изучения. "Формулировки достаточно впечатляющие, их предстоит осмыслить", – добавил представитель Кремля.

18 декабря Белый дом распространил текст новой стратегии национальной безопасности США. В тексте документа сказано, что Россия и КНР могут подорвать влияние и интересы Соединенных Штатов в мире. В частности, по мнению авторов стратегии, Россия стремится расшатать доверие между США и странами Европы. Кроме того, в документе говорится об оружии, разрабатываемом в КНР и России, как об угрозе для США.