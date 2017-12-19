Текст закона о защите детей от сексуального насилия обсудят в 2018 году

19 декабря, 11:05
Фото: depositphotos/dmitrimaruta
Предварительный текст законопроекта о защите детей от преступлений сексуального характера могут подготовить к февралю 2018 года, заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.
Концепцию законопроекта обсудит рабочая группа в конце января на заседании. По словам Мизулиной, сейчас собрано много законодательного материале – норм и статей. Как только определится концепция, будет подготовлен текст, уточнила она. По поручению Совфеда рабочая группа должна подготовить проект закона до конца весенней сессии, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала Мизулина, у рабочей группы есть 12 предложений по изменениям в законодательство. Каждое из них обсудят на заседании, предложения могут стать основой законопроекта. Парламентские слушания по теме планируется провести на площадке палаты регионов в апреле 2018 года, пояснила сенатор.
Она отметила, что это должен быть пакет законопроектов, предполагающий внесение поправок в УК РФ, в федеральный закон об административном надзоре за лицами, отбывшими наказание, в закон о госзащите потерпевших, в закон об информации и информатизации. Предлагалось внести изменения также в закон о СМИ.
"Могу сказать, что нужна политическая воля, Совет Федерации ее продемонстрировал, наша задача сейчас – отработать добросовестно содержательную часть, согласовать концепцию и текст законопроекта, выйти с предложениями в Совет Федерации", – подчеркнула Мизулина.
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