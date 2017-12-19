Программу "Дальневосточный гектар" хотят распространить на всю страну

Участники "Форума действий" Общероссийского народного фронта выступили с инициативой распространить программу "Дальневосточный гектар" на всю страну. Обращение планируется направить в правительство РФ.

При этом регионам предлагается принимать решение об участии в программе самостоятельно, сообщает RT.

В ОНФ выступили за создание поселений, состоящих из участков земли, предоставляемых гражданам России под частное строительство без права продажи. Участки можно будет передавать только по наследству.

"Наша страна существенно отстает от близких к нам по климатическим условиям стран: в Канаде 79 процентов населения живет в малоэтажных домах, в США – 92 процента, в странах Европы – 80 процентов", – рассказала эксперт Народного фронта, член сельского поселения Иркутской области Мария Пельменева.

Она отметила, что в России в таких домах живет около трети населения.

По данным ВЦИОМ, более 60 процентов граждан России предпочитают жить в индивидуальном доме и менее 30 процентов – в отдельной квартире.