Путин констатировал ухудшение обстановки в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин отметил нестабильность на Ближнем востоке, Корейском полуострове и на Украине. Также Путина тревожит активность НАТО у российских границ. Об этом президент сказал, открывая серию совещаний по развитию Вооруженных сил.

"За последние годы обстановка на планете не стала спокойнее. В ряде регионов она ухудшилась", – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин отметил, что далека от стабильности ситуация на Ближнем Востоке и в Афганистане. "Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ", – подчеркнул Путин.

Президент рассчитывает, что здравый смысл станет основой для укрепления безопасности.

"Здравый смысл и ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности", – заключил Путин.

Ранее лидер России назвал ключевую проблему в отношениях России с США.