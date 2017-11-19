Мугабе намерен председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре

Фото: AP/Themba Hadebe

Президент Зимбабве Роберт Мугабе собирается председательствовать на конгрессе правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ZANU PF) в декабре. Об этом он заявил во время обращения к нации в эфире государственного телевидения.

Также Мугабе отметил, что события прошедшей недели не представляют угрозу конституции страны или его власти как главы государства и главнокомандующего. По его словам, народ Зимбабве самостоятельно урегулирует кризис мирным путем.

Ранее сообщалось, что Мугабе сместили с поста главы ZANU PF и пригрозили импичментом, если он не уйдет в отставку с поста главы государства.

Несколько дней назад военные взяли под контроль парламент и правительственные здания, а Мугабе вместе с семьей посадили под домашний арест.