Песков ответил на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кремль еще не назначил дату большой пресс-конференции Владимира Путина, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пообещал, что как только дата определится, об этом всех проинформируют.

Ранее официальный представитель Кремля не исключил, что прямая линия с главой государства может быть объединена с его ежегодной пресс-конференцией и состояться ближе к зиме.

Песков отмечал, что прецедент объединения двух мероприятий уже был.

В прошлом году Путин провел 17-ю пресс-конференцию. Мероприятие проходило в очном формате в "Манеже". Общение президента с журналистами длилось 3 часа 56 минут.

Путину задавали вопросы об итогах 2021 года, о ситуации с коронавирусом в России, системе здравоохранения в стране, о политической обстановке, отношениях с Украиной и НАТО. Были и личные вопросы, которые касались досуга президента и его образа жизни.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра, с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.

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