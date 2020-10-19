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Политика

15:47

Правительство представит Путину доработанный проект плана по достижению наццелей

власть политика

Фото: kremlin.ru

Власти представят президенту Российской Федерации Владимиру Путину доработанный проект единого плана по достижению наццелей. Об этом говорится на официальном сайте кабмина России.

Состоялась встреча, на которой депутаты и парламентарии обсудили "Единый план достижения национальных целей развития России". Речь идет о документе на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов обратил внимание, что все предложения рассмотрят и учтут в работе над окончательной редакцией документа.

Затем состоится обсуждение документа с ведущими деловыми объединениями страны, уточняет кабмин. Доработанный проект будет представлен российскому главе до 30 октября.

Ранее говорилось, что кабмин рассмотрит вопрос продления программы льготной ипотеки. Предполагается, что в ноябре – декабре 2020 года россияне могут взять 90 тысяч займов на общую сумму 270 миллиардов рублей.

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