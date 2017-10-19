Собчак уйдет из L'Officiel после регистрации кандидатом в президенты РФ

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Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, уйдет с поста главного редактора журнала L'Officiel Россия в неоплачиваемый отпуск. Это произойдет в марте в случае официальной регистрации в качестве кандидата на пост президента.

До этого момента Собчак продолжит делать журнал. "В марте по итогам выборов будет принято окончательное решение: Ксения Собчак либо продолжит возглавлять журнал l'Officiel, либо возглавит нашу страну", – цитирует РИА Новости совместное заявление Собчак и президента ACMG Александра Федотова.

Собчак объявила об участии в выборах президента России 18 октября. Она позиционирует себя как кандидата "против всех".

24 октября состоится первая большая конференция Собчак.