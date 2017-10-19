В Кремле прокомментировали открытие памятника "Героям Донбасса"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал открытие памятника "Героям Донбасса" в Ростове-на-Дону.

По его словам, в Кремле считают, что участие в церемонии официальных высокопоставленных лиц России не дискредитирует РФ в глазах мирового сообщества.

"Герои, как говорят авторы памятника, защищали людей в Донбассе от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины. Собственно вы знаете, какие события спровоцировали все то, что происходит и продолжает происходить на юго-востоке Украины", – пояснил пресс-секретарь, сообщает "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что Россия продолжает быть гарантом Минских соглашений и способствовать тому, чтобы их соблюдали другие стороны.

Монумент защитникам Донбасса открыли 16 октября. В торжественном мероприятии приняли участие глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, помощник президента РФ Владислав Сурков и глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

Это первый подобный памятник на территории России. Он представляет собой семиметровую стелу, заканчивающуюся крестом с перекрещенными мечами и надписью "Доброволец".