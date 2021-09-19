Путин и Мишустин поздравили с праздником работников и ветеранов ОПК РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин поздравил с Днем оружейника работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России. Президент отметил, что страна гордится своими учеными, конструкторами, инженерами и другими специалистами отрасли. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Важно, что нынешнее поколение работников оборонно-промышленного комплекса достойно продолжает замечательные традиции отрасли, настойчиво добивается поставленных целей. Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьезным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений", – отметил глава государства.

Путин выразил надежду, что нынешние специалисты оборонно-промышленного комплекса будут успешно развивать исторические традиции, а также внедрять инновации и удерживать высокую планку качества производства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил оружейников с профессиональным праздником. Он отметил, что труд специалистов отрасли позволяет создавать инновации, которые не имеют мировых аналогов.

"Внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта, робототехнических комплексов, новейших систем связи и управления позволяет производить высокоточное оружие и технику, способствует развитию ВС... Мы гордимся достижениями ОПК", – добавил глава кабмина.

День оружейника – профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, который ежегодно отмечается с 2012 года. Был учрежден указом президента РФ.

В августе стало известно, что в России стартует строительство сразу шести боевых кораблей и подводных лодок на трех заводах. В частности на Севмаше будут создавать две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на Адмиралтейских вервях – две дизель-электрические подлодки проекта 636.3.