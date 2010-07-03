Путин рассказал об уровне радиации после взрыва под Северодвинском

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

На пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин рассказал об уровне радиационного фона после аварии в Архангельской области. Слова главы государства приводит РИА Новости.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует", – подчеркнул российский президент, добавив, что получает доклады от военных и гражданских экспертов, которые не видят "серьезных изменений", но принимают превентивные меры, "чтобы не было никаких неожиданностей".

Путин также отметил, что погибшие и пострадавшие в результате ЧП "выполняли важнейшую государственную функцию".

Авария на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области произошла 8 августа. Погибли пятеро сотрудников "Росатома" – Алексей Вьюшин, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Евгений Коратаев и Владислав Яновский. Их представили к госнаградам. Еще трое человек получили травмы и ожоги. Семьям жертв окажут финансовую помощь.

В госкорпорации сообщили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий". Опасных для населения уровней загрязнения после аварии не зафиксировали.