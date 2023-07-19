Путин заявил о необходимости предоставлять перспективы карьерного роста участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Участникам спецоперации следует предоставлять перспективы карьерного роста не только в Вооруженных силах РФ, но и на гражданке. Об этом Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

На мероприятии выступил победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец спецоперации, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе, начальник психологической службы полка Илья Штокман. Он рассказал о своей жизни и заявил, что в течение девяти месяцев пребывает в ЛНР.

"Здесь первый заместитель руководителя администрации присутствует – Сергей Владиленович Кириенко, он в зоне СВО часто бывает лично. Но я сейчас прошу его именно как зама руководителя администрации обращать внимание на таких людей, имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны и не только в вооруженных силах, но и на гражданке", – цитирует Путина ТАСС.

Вместе с этим президент выразил уверенность, что имена участников СВО будут появляться на картах городов России. В разговоре с Штокманом он в шутку обратил внимание на то, что одно из крупнейших газовых месторождений страны называется Штокмановским.

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