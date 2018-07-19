Россия внесет в ООН проекты двух резолюций по информбезопасности

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Россия планирует внести в ООН проекты двух резолюций по информационной безопасности в рамках Генассамблеи ООН. Об этом RT рассказал спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

По его словам, проекты уже подготовлены и сейчас находятся на апробации по столицам мира. Крутских добавил, что первая резолюция будет посвящена выработке кодекса ответственного поведения государства в информационном пространстве.

Он также отметил, что в проекте резолюции прописаны "принципы поведения, основанные на базовых принципах ООН": невмешательство во внутренние дела, сохранение суверенитета стран, предотвращение конфликтов.

Вторая резолюций будет посвящена проблеме борьбы с киберпреступностью. По словам Крутских, уже есть ряд международных документов в этой сфере, но есть разные подходы.

Россия предложит собраться на уровне экспертов и "попытаться все это обобщить". Результатом этой работы должен стать единый международно-правовой документ.