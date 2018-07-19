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Политика

19 июля, 16:01

Контактов на высшем уровне в "нормандском формате" не планируется – Кремль

власть политика

Контактов на высшем уровне в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) пока не планируется. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

В начале июня 2018 года в Берлине уже проходила встреча глав МИД "нормандского формата" при участии Германии, Франции, России и Украины.

В рамках встречи Сергей Лавров обсудил ситуацию на Донбассе со своими коллегами. Переговоры проходили в закрытом режиме.

Предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в феврале 2017 года.

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