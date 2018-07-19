Госдума может осенью принять закон о дополнительном выходном для диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко сообщил, что закон, который введет дополнительный выходной день для диспансеризации, депутаты могут принять на осенней сессии, передает Агентство "Москва".
По словам парламентария, сейчас законопроект принят в первом чтении. В течение месяца его разошлют в регионы для внесения поправок, а в сентябре его рассмотрят во втором чтении.
Герасименко отметил, что в конце сентября или в октябре закон рассмотрят в третьем чтении.
Инициативу, по его словам, поддерживают депутаты всех фракций.
Как сообщалось ранее, документ вносит изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым на диспансеризацию можно идти раз в три года в течение одного рабочего дня с сохранением места работы и среднего заработка.
Инициатива разработана, чтобы снизить заболеваемость и преждевременную смертность от хронических неинфекционных заболеваний.
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