Правительство РФ утвердило стратегию развития фармацевтической отрасли до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Об этом заявил Михаил Мишустин.

"Правительством утверждена стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Стратегия в первую очередь направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств, чтобы обеспечить ими людей и всю систему здравоохранения", – приводит ТАСС его слова.

Как уточнил премьер-министр, крайне важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла. Политик спрогнозировал, что в ближайшие 8 лет их доля на российском рынке должна быть увеличена почти до 70%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова добавила, что в настоящее время 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производятся в России. Она также пообещала предоставить поддержку полностью локализованным в России фармпрепаратам.

Ранее сообщалось, что производство лекарств в Москве выросло почти в полтора раза. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, в 2023 году московские фармпредприятия уже выпустили на 47,1% больше лекарственных средств и материалов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выпуском фармацевтической продукции в Москве занимается около 100 предприятий. Отмечается, что часть компаний является резидентами столичной особой экономической зоны, поэтому они также получают значительные налоговые льготы и прочие преференции.

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