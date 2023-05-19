Вся Россия признательна участникам спецоперации за их мужество и героизм – Путин

Фото: ТАСС/Павел Быркин/пресс-служба президента РФ

Россия признательна участникам специальной военной операции за их мужество и героизм. Об этом в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям заявил Владимир Путин, отвечая на слова благодарности одного из российских бойцов.

"Вся Россия благодарна вам и вашим товарищам боевым за ваше мужество, за героизм, и очень на вас рассчитывает. Надеемся на вас", – сказал глава государства.

Ранее президент РФ заявил, что консолидация россиян на фоне санкций и клеветы Запада превысила 90%. По его мнению, граждане России понимают, что только единство дает силу и обеспечивает непобедимость.

Путин подчеркнул, что в российском обществе стало больше доверия и взаимовыручки, стала глубже сопричастность к отечеству, увеличилась ответственность за Родину и ее будущее.

