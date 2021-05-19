Путин назвал хорошими темпы реализации его послания парламенту

Фото: kremlin.ru
Послание Федеральному собранию этого года реализуется в целом хорошими темпами, несмотря на отдельные проблемные детали, сообщил Владимир Путин, подводя итоги совещания по данной теме.
"Я вижу, что работа организована, и организуется она очень активно, с хорошим темпом в целом", – сказал президент.
По его словам, в такой масштабной работе не избежать каких-то деталей, на которые нужно обратить особое внимание.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что правительство должно незамедлительно приступить к реализации задач, озвученных президентом в ходе послания Федеральному собранию.
Премьер-министр отметил, что кабмин должен объединить усилия с депутатами, сенаторами и региональными властями, не дожидаясь формального выхода поручений.
Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию. В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.
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