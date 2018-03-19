У Путина есть последовательный и впечатляющий план по развитию России – Песков

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У Владимира Путина есть четкое понимание дальнейшего пути развития России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чем он и говорил в своем послании Федеральному собранию", – сказал он, передает РИА Новости.

Песков также отметил, что это демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы страна развивалась на основе имеющегося потенциала.

Ранее Песков заявил, что выборы, прошедшие в стране в воскресенье, доказали, что российское общество максимально консолидировано.

Явка на выборах главы государства по данным на 10:45 мск составила 67,49%. Путин по итогам обработки 99,92% протоколов набрал 76,66% голосов.