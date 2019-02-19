Столичные власти продали городское имущество без объявления цены

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы впервые продали городское имущество без объявления цены. Об этом сообщил столичный департамент по конкурентной политике.

На продажу было выставлено помещение площадью 135 квадратных метров. Оно расположено в подвале жилого кирпичного дома советской постройки в районе Покровское-Стрешнево, недалеко от станции метро Тушинская.

Отмечается, что комиссия рассмотрела 45 заявок с предложениями о цене. Победителем стало ООО "Имидж". Эта строительная компания предложила наибольшую цену за лот. В итоге помещение продали за 1,3 миллиона рублей.