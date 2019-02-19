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Старшие по дому и старшие по подъезду могут появиться в России в этом году, что улучшит взаимодействие граждан с органами местного самоуправления (МСУ). Об этом на форуме в Хабаровске сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

По его словам, перед властями стоит задача сделать в этом году первый шаг к некой форме консолидации усилий органов местного самоуправления в общем, но и отдельно направить усилия на то, чтобы более активно работать с территориальным общественным самоуправлением.

Он отметил, что старшие по дому и старшие по подъезду – это перспективное направление в части взаимодействия МСУ и социально активных граждан.