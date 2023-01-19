Прошлый год показал, что Россия справляется с новыми вызовами – Мишустин

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что Россия успешно справляется с новыми вызовами и показатели 2022 года это подтверждают.

"Прошлый год показал, что Россия справляется с новыми вызовами. Основные задачи решаются. Социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме", – передает ТАСС его слова.

Премьер-министр подчеркнул, что российская экономика научилась адаптироваться к различным условиям. По его словам, надежды Запада на резкий спад ВВП не оправдались, этот показатель составил 2,5%. Инфляция, в свою очередь, оказалась ниже 12%.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сумела справиться с экономическими рисками 2022 года, которые "возникли неожиданно". Глава государства указал на то, что власти уже примерно понимают, какими будут риски 2023 года. При этом он подчеркнул, что в данной ситуации важно не завышать и не занижать какие-либо показатели.

В ходе совещания по экономическим вопросам президент также заявил о важности финансового результата компаний в агропромышленной сфере. Полученную прибыль, по мнению российского лидера, следует вкладывать в заботу над урожаем текущего года, а также в сферу переработки и животноводства.



Путин заявил, что спад экономики РФ в 2022 году составил 2,5%

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