Песков назвал уровень инфляции в РФ неприемлемым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России уровень инфляции, который наблюдается в данный момент, является неприемлемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

По его словам, на экономическую ситуацию влияние оказывают различные факторы.

"Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, для возвращения инфляции к целевым показателям", – сказал представитель Кремля.

Говоря о курсе российской валюты, Песков отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые влияют на рубль.

Правительство РФ и Центробанк справляются с задачей поддержания экономической микро- и макростабильности в экономике РФ, заявил Песков.

Также он отметил, что в Кремле считают, что мегарегулятор и правительство справляются с основополагающей задачей удержания экономической стабильности в стране.

Ранее сообщалось, что в России рост цен на некоторые продукты, согласно данным аналитиков, в ближайшее время должен замедлиться. Торговые сети согласились ограничить наценки на некоторые товары.

Кроме того, в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. В министерстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.