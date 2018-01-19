В Кремле считают необходимым обсуждение мер для защиты молодежи от интернета

19 января, 16:02
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
После трагедий в школах Перми и Бурятии "есть вопросы" к злу, которое несет интернет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Хочу напомнить слова нашего президента о том, что интернет – это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом", – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Он также отметил, что в Кремле считают необходимым продолжить обсуждение мер для защиты граждан, в том числе молодежи, "от исходящего из интернета зла".
Ранее сообщалось, что с 19 января в интернете начнут блокировать группы, пропагандирующие поножовщину в школах. Их заблокируют, поскольку деятельность групп попадает под призывы к терроризму, экстремизму. Блокировку будут осуществлять Минкомсвязи, Роскомнадзор и администрации соцсетей.
15 января в школе в Перми произошла драка между двумя школьниками с применением ножей. Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы.
19 января в Улан-Удэ задержали ученика школы в микрорайоне "Сосновый бор", подозреваемого в нападении с топором на учеников и поджоге помещения.
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