Путин провел встречу с губернатором Тверской области‍

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Они обсудили строительство западного моста через Волгу в Твери и участие области в проекте "Сохранение экологии реки Волги", сообщает ТАСС. Путин и Руденя также коснулись темы участия городов Торжок и Вышний Волочек в Федеральной программе по сохранению культурного наследия, пояснил Песков. Помимо этого, Руденя доложил президенту о других вопросах развития области, добавил пресс-секретарь.
Встреча прошла перед посещением монастыря и крещенским купанием. Ранее сообщалось, что Путин по завершении рабочей программы в Петербурге и Ленинградской области 18 января посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер. По словам Пескова, для главы государства это не первый опыт крещенских купаний.
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