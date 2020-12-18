В Кремле призвали россиян не терять бдительности в новом году

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал быть бдительными и осторожными в новом году, передает "Комсомольская правда".
Он назвал утопией мысли, что с пробитием курантов люди смогут жить так же, как раньше. По словам представителя Кремля, необходимо сохранять чувство мобилизованности и заботиться о себе и своих близких.
Песков подчеркнул, что этот год выдался тяжелым как для России и мира, так и для каждой семьи и для каждого гражданина в отдельности.
"В этом году мы все вышли из зоны комфорта и в плане образования, я имею в виду дистанционку, и в плане наших родных, стариков, я имею в виду режим изоляции, и в плане бытовых деталей, я имею в виду, когда мы в Москве столкнулись с необходимостью регистрации каждой поездки. Конечно, это все определенный вызов, с которым мы все столкнулись", – отметил Песков.
Представитель Кремля рассказал и о своем опыте, когда он переболел коронавирусом. Он отметил, что в это время, несмотря на инфицированность, у него было больше возможностей общаться с семьей. Таким образом, по словам Пескова, удалось компенсировать то время, когда он виделся с родными лишь по несколько минут.
"Удалось и с детьми поговорить побольше о жизни, узнать их мировоззрение, чем они живут", – сказал Песков.
Он добавил, что в это время также посмотрел много интересных фильмов и прочел ряд книг. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "нет худа без добра", однако такого добра он желал бы "поменьше".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в ближайшие полгода. Он выразил надежду, что Россия сможет выйти на позитивные тенденции в экономике уже в 2021 году.
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