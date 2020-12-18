Песков заявил, что не существует отдельной вакцины для Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет какой-либо эксклюзивной вакцины. Представитель Кремля отметил, что глава государства пользуется лекарствами, которые доступны для всех остальных граждан.

"Президент использует те же лекарственные препараты и прививки, что и все граждане страны. Какую-то отдельную вакцину даже для главы государства никто делать не будет", – сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что еще не сделал прививку от коронавируса, но обязательно сделает при первой же возможности.