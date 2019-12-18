В Кремле прокомментировали заявление главы Генштаба о НАТО

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Генштаба ВС РФ о подготовке НАТО к масштабному конфликту. Об этом сообщает "Газета.ру".
Песков отметил, что заявление главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова является мнением профессионала, которое основывается на анализе объективных данных.
"В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может", – заявил Песков.
Пресс-секретарь президента также добавил, что продвижение НАТО к границам РФ вызывает у российской стороны обеспокоенность.
Ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне Андрей Красов разделил опасение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о подготовке НАТО к войне.
По словам депутата, действия альянса действительно вызывают озабоченность, поскольку страны – участницы НАТО уже несколько лет подряд увеличивают объемы финансирования организации, а также проводят все больше военных учений у границ России. Одновременно с этим увеличивается количество личного состава НАТО в Европе.
Он добавил, что в настоящее время НАТО – это инструмент продвижения геополитических интересов США. "Это дубинка, которая используется для продвижения чьих-то интересов, в первую очередь одной заокеанской державы, которая претендует на исключительность", – заключил Красов.
Ранее Валерий Герасимов в ходе выступления перед иностранными военными атташе рассказал об отсутствии предпосылок для начала масштабной войны до 2050 года. Однако он подчеркнул, что на Россию оказывается "беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление", которое может перерасти в большой конфликт.
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