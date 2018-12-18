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18 декабря, 16:25

Госдума ограничит иностранное участие в новостных агрегаторах

власть общество

18 декабря, 16:25

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Законопроект, ограничивающий долю иностранного владения новостными агрегаторами в России, принят Госдумой в первом чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ устанавливает запрет на косвенное или прямое владение более 20% долей в уставном капитале лица, являющегося участником владельца новостного агрегатора. Норма затронет иностранные государства, международные организации и находящиеся под их контролем российские компании.

Согласно проекту закона, владельцем агрегатора не может быть другая страна или международная организация. Если это требование будет нарушено, ресурсам грозит блокировка. В таком случае судьбу компаний решит суд.

Авторы инициативы настаивают, что наряду со СМИ владельцы новостных агрегаторов оказывают информационное воздействие на россиян. "В целях обеспечения независимости распространения в России новостной информации от иностранных политических сил и для предотвращения угрозы общественному порядку в России предлагается принять проект", – отмечают депутаты.

Документ предусматривает переходный период. В случае принятия закона владельцы агрегаторов должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.

В конце октября сообщалось, что "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 104 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" направлен на ограничение участия в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций под их контролем организаций и иностранных юрлиц.

власть общество

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