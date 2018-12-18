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18 декабря, 14:38

Мосгордума предложила формировать у школьников толерантность к онкобольным

власть общество

18 декабря, 14:38

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Рассказывать о пациентах с онкологическими заболеваниями нужно на всех уровнях, начиная со школы. Такой способ развития толерантного отношения к людям, страдающим от рака, предложила зампред комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что столичные власти много делают для пациентов с онкологией, в том числе для детей. Однако, по ее мнению, этого недостаточно.

"Мы еще больше должны рассказывать об этом. Считаю, что рассказывать надо и в школе, и в институте, через средства массовой информации", – подчеркнула Батышева.

По ее словам, сформировать правильное отношение к таким больным в обществе помогут мультфильмы о любви и дружбе. Именно их, отмечает Батышева, следует показывать вместо "сериалов про бесконечные убийства".

Ярким примером того, что общество не всегда принимает онкобольных людей, служит история, произошедшая в районе Коньково. Там жильцы одного из подъездов собирали подписи за выселение детей, у которых диагностировали рак. Вместе с родителями малыши жили в квартире, арендованной благотворительным фондом.

Старшая по подъезду Елена Аллина, вопреки доводам врачей, была уверена, что рак заразен и передается воздушно-капельным путем. Женщина сумела убедить в своей правоте некоторых соседей, однако далеко не все обитатели дома приняли ее сторону.

В ситуацию с выселением детей вмешались сотрудники СК и прокуратуры. Они провели проверку, а затем вместе с медиками и представителями фонда встретились с жителями и ответили на все их вопросы. В итоге люди отказались от идеи выселения семей с онкобольными детьми.

власть общество

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