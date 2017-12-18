Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин вручил государственные премии в Кремле. Церемония проходила в Екатерининском зале. На ней присутствовали родственники лауреатов, а также представители администрации президента и общественных организаций, сообщает "Российская газета". Размер каждой премии составил 2,5 миллиона рублей.
Обратившись с речью к лауреатам премии, Владимир Путин назвал их "людьми неординарными, доказавшими, что для стремления приносить пользу, отстаивать правду и справедливость не существует преград". "Очень важно, что неравнодушных, деятельных людей с каждым годом у нас становится все больше и больше, а значит, наше общество становится более зрелым и более гуманным", – подчеркнул глава государства. По словам президента, многие мечтали об утопических "городах Солнца". Поскольку в действительности таковых "не предвидится, то всегда будут востребованы такие люди, как вы", подытожил Путин.
В рамках церемонии государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года получила председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Также за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности лауреатом премии в этом году стал председатель правления Регионального благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Владимир Вавилов.
Нынешняя церемонии награждения – уже вторая по счету. Первыми государственных премий были удостоены исполнительный директор Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и гендиректор Автономной некоммерческой организации "Детский хоспис" Александр Ткаченко.
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