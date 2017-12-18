Российское общество становится более зрелым и гуманным – Путин

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Владимир Путин высказал мнение, что российское общество стало более зрелым и гуманным. Об этом президент заявил на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что с каждым годом в стране становится все больше неравнодушных и деятельных людей.

"У них разные взгляды, профессии, возраст, достаток, но их роднят общие нравственные ценности и отношение к жизни, готовность помогать тем, кто в это действительно нуждается, брать на себя ответственность и щедро делиться теплотой своего сердца, своей души", – подчеркнул президент.

Лауреатов премии Путин назвал неординарными людьми, доказавшими, что для стремления приносить пользу, отстаивать правду и справедливость, не существует преград.