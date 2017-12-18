Песков отметил помощь спецслужб США в предотвращении теракта в Петербурге

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил содействие американских спецслужб в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Он отметил, что двум странам необходимо стремиться именно к такому результативному взаимодействию.

"Определенные контакты между спецслужбами осуществляются спорадически. Но вы видите, что в данном случае это весьма результативная информация, которая помогла спасти много жизней", – цитирует Пескова РИА Новости. "И не может не являть собой образцовый пример двустороннего сотрудничества в области борьбы с терроризмом, именно к таким стандартам нам и нужно стремиться, чтобы они задавали нам дальнейший курс", –

заключил представитель Кремля.

Песков также назвал этот случай первым примером взаимодействия со столь эффективным результатом, подтвердив, что речь идет о задержаниях в Петербурге на прошлой неделе.

В то же время пресс-секретарь главы государства отказался раскрывать детали информации, которую предоставило ЦРУ. "Я не буду никаких деталей вам приводить, это невозможно, согласитесь", – подчеркнул Песков в ответ на вопрос, когда именно ЦРУ поделилось сведениями о готовящемся теракте – до или после первого разговора Путина и Трампа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Российский лидер заверил президента США, что, получив данные об угрозе атаки террористов в США, российские спецслужбы, с свою очередь, также сообщат об этом американской стороне.

15 декабря ФСБ объявило о предотвращении серии терактов, которые готовились в Санкт-Петербурге. В частности, один из задержанных – Евгений Ефимов – сознался, что занимался организацией теракта в Казанском соборе.

17 декабря петербургский суд заключил трех подозреваемых в хранении оружия под стражу до 14 января. По версии следствия, они имели связи с подозреваемыми в подготовке теракта.