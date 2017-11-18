Посольство РФ призвало не ограничивать свободу российских СМИ

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Российское посольство в США призвало прекратить ограничивать свободу СМИ и воздержаться от введения ограничений против сотрудников прессы из России.

"Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США", – сообщили в дипмиссии, передает РИА Новости.

Кроме того, в посольстве добавили, что информационная война не способствует развитию полноценных российско-американских отношений.

Ранее Минюст Соединенных Штатов зарегистрировал компанию Sputnik – Reston Translator в качестве иноагента. Информация об этом появилась на сайте, где перечислены все компании, попавшие в список иностранных агентов. Туда же вошел и телеканал RT America.

В ответ российское министерство юстиции уведомило "Радио Свобода" и "Голос Америки", а также их проекты "Настоящее время", "Кавказ.Реалии" и "Idel.Реалии" о возможности признания их как иноагентов на территории РФ.