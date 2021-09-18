Путин приветствовал участников и организаторов "Кросса нации"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин приветствовал участников и организаторов всероссийского дня бега "Кросс нации", который стартовал 18 сентября. Президент подчеркнул уникальность проекта, ставшего неотъемлемой частью физкультурного движения России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что, несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, традиции "Кросса нации" не прервались. Хотел бы поблагодарить организаторов за инициативность и преданность делу, за внимательный, бережный подход к здоровью участников", – сказано в приветствии.

Путин также выразил надежду, что День бега пройдет с успехом, привлечет внимание многих энтузиастов и вдохновит сделать выбор в пользу активного образа жизни.

Всероссийский день бега "Кросс нации" проводится в России каждый год в одну из суббот сентября с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения граждан к постоянным занятиям спортом.

С 2014 года мероприятие является частью плана реализации государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта". С 2019 года забеги проводятся в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Принять участие в "Кроссе нации" могут все желающие без ограничения по возрасту или уровню спортивной подготовки – любители, профессионалы, ветераны спорта.

Для выхода на старт нужно пройти регистрацию, иметь медицинский полис и разрешение врача. Регламент соревнований и дистанции определяют организаторы на местах. У мероприятия также есть своя эмблема. На ней схематично показаны бегущие люди, которые преодолевают финишную черту. Основные цвета изображения и надписи совпадают с триколором российского флага.

Ранее Путин поздравил народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко с 50-летним юбилеем. Глава государства подчеркнул яркую индивидуальность и артистичность исполнительницы и отметил, что ее талант и творчество "восхищают миллионы людей из разных стран".

