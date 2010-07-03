Путин согласился обсудить "ремонт выборной системы"

Владимир Путин согласился с мнением Геннадия Зюганова о необходимости "ремонта выборной системы", сообщает РИА Новости.
Когда на встрече с президентом лидер КПРФ поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства, Путин предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить этот вопрос.
"Одни говорят: электроника, вторые – иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну", – отметил глава государства.
Он сравнил политическую систему России с живым организмом и предложил усовершенствовать ее и сделать более эффективной на благо народа.
Зюганов, в свою очередь, рассказал, что у фракции есть идеи поправок в законодательство. По его словам, если Путин их поддержит, КПРФ готова внести предложения в Госдуму.
В единый день голосования – 8 сентября – выборы разного уровня проходили в 85 российских регионах. В этот день состоялись выборы в 13 заксобраний. Кроме того, в 16 субъектах РФ избирали губернаторов, а в 22 административных центрах – городские думы.
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