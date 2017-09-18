Деньги для оперативного эксперимента с Улюкаевым выделила "Роснефть"

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Сотрудник ФСБ Алексей Калугин, выступавший в суде в качестве свидетеля обвинения по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, заявил, что деньги для оперативного эксперимента выделила "Роснефть", сообщает Агентство "Москва".
Свидетель участвовал в задержании Улюкаева. По его словам, деньги хранились в отделении, а в день операции их передали оперативным сотрудникам, а затем Игорю Сечину.
Ранее в Замоскворецком суде допросили десять свидетелей обвинения. Среди них менеджер службы безопастности "Роснефти" Вадим Деревягин, бывший секретарь экс-министра Ирина Дютина, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, генеральный директор "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий и корреспондент портала Life Александр Юнашев.
Также свои показания дали начальник управления имущественных отношении Федерального агентства по управлению госимуществом Евгений Столяров, водитель бывшего министра Улюкаева Илья Макаров, ведущий советник департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Юлия Москвитина, директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития России Оксана Тарасенко.
Как полагает следствие, Алексей Улюкаев получил два миллиона долларов за выданную ведомством положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить госпакет акций "Башнефти".
Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела по существу 16 августа. Улюкаев свою вину не признает, обвиняя главу "Роснефти" Игоря Сечина в "провокации взятки".
Улюкаев является первым в современной истории России федеральным министром, которого задержали за коррупцию
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