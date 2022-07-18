В кабмине заявили, что Мантуров в качестве вице-премьера будет курировать развитие УФО

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Денис Мантуров в качестве вице-премьера будет курировать развитие УФО. Об этом сообщил председатель кабмина России Михаил Мишустин.

"За вами будет закреплен промышленно ориентированный Уральский федеральный округ", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава правительства отметил, что Мантуров будет отвечать за вопросы промышленности, атомной, ракетной и оборонной отраслей, а также судостроительного, авиационного и радиоэлектронного секторов. На посту вице-премьера ему предстоит осуществлять технологический и атомный надзор.

Ранее Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11, введя должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ. В свою очередь, председатель правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на эту должность.

15 июля глава РФ утвердил Мантурова на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли России.

