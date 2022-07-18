В Кремле фиксируют заявления о России кандидатов на пост премьер-министра Великобритании

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Москва фиксирует все заявления кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, касающиеся России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, все претенденты на этот пост не могут похвастаться, наверное, дипломатической сдержанностью, но скорее это их проблемы. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", – приводит ТАСС его слова.

Официальный представитель Кремля добавил, что в настоящее время проработки двусторонних встреч российского лидера на саммите G20 не идет.

Ранее сообщалось, что в третий тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.

Больше всех голосов – 101 – набрал бывший министр финансов Риши Сунак. Замминистра торговли Пенни Мордонт получила 83 голоса, глава МИД Лиз Трасс – 64 голоса, депутат Кеми Бэйднок – 49 голосов, и глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат – 32 голоса.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

