Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДРСМД

Государственная Дума приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот законопроект ранее внес Владимир Путин.
Решение было принято при поддержке всех фракций. За принятие этого закона проголосовали 417 депутатов, воздержался только один. Решение о возобновлении действия документа в случае необходимости примет глава государства.
Далее этот закон рассмотрит Совет Федерации. Рассмотрение намечено на 26 июня. Отмечается, что верхняя палата парламента готова его поддержать.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США, которое было подписано в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия. Также договор запрещает производить, испытывать и развертывать такие ракеты.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Он обвинил Москву в том, что она якобы нарушает условия договора, однако доказательств этому США не предоставили. Также Трамп заявлял, что намерен заключить новый договор с более широким кругом участников.
Госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. Вашингтон рассчитывает, что Россия откажется от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, по мнению Вашингтона, нарушает положения ДРСМД.
В феврале 2019 года Россия заявила о приостановке соблюдения своих обязательств по ДРСМД в ответ на действия США.
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