Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДРСМД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Государственная Дума приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот законопроект ранее внес Владимир Путин.

Решение было принято при поддержке всех фракций. За принятие этого закона проголосовали 417 депутатов, воздержался только один. Решение о возобновлении действия документа в случае необходимости примет глава государства.

Далее этот закон рассмотрит Совет Федерации. Рассмотрение намечено на 26 июня. Отмечается, что верхняя палата парламента готова его поддержать.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США, которое было подписано в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия. Также договор запрещает производить, испытывать и развертывать такие ракеты.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Он обвинил Москву в том, что она якобы нарушает условия договора, однако доказательств этому США не предоставили. Также Трамп заявлял, что намерен заключить новый договор с более широким кругом участников.

Госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. Вашингтон рассчитывает, что Россия откажется от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, по мнению Вашингтона, нарушает положения ДРСМД.

В феврале 2019 года Россия заявила о приостановке соблюдения своих обязательств по ДРСМД в ответ на действия США.

